Происшествия 05.12.2024 в 17:02

В Бурятии набирает обороты мошенническая схема «сообщение от начальника»

Мошенники выдают себя за ректоров университетов, главврачей больниц, директоров предприятий
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии набирает обороты мошенническая схема «сообщение от начальника»

В Бурятии набирает обороты мошенническая схема «сообщение от начальника». Мошенники выдают себя за руководителей различных организаций, ректоров университетов, главврачей больниц, директоров промышленных предприятий, и даже за руководящий состав органов внутренних дел.

Подделывая аккаунты руководителей в сервисах обмена сообщениями, мошенники связываются с подчиненными.

В ходе общения, лжеруководитель предупреждает, что скоро якобы поступит звонок от важного человека. Злоумышленник утверждает, что звонок критически важен, и сотрудник должен строго следовать инструкциям звонящего. Далее -пытаются выманить у потенциальной жертвы персональные и платежные данные, денежные средства.

- Сегодня мы зафиксировали такую попытку. Мошенники от лица начальника транспортной полиции Прибайкалья разослали сообщения некоторым подчиненным. Просим граждан не поддаваться на подобные уловки! Не позволяйте злоумышленникам убедить Вас, не передавайте никаких данных! – сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

 

Фото: loon.site

Все новости

Мультяшные герои из Бурятии Бадма и Чагдар получили признание на Всероссийском фестивале
05.12.2024 в 17:43
Сегодня в Бурятии отмечают День добровольца
05.12.2024 в 17:26
В Улан-Удэ пропал 12-летний школьник
05.12.2024 в 17:23
6 человек пострадали в ДТП с маршруткой на границе Бурятии с Забайкальским краем
05.12.2024 в 17:12
В Бурятии набирает обороты мошенническая схема «сообщение от начальника»
05.12.2024 в 17:02
«Никто ему не пытался помочь»
05.12.2024 в 16:54
Центр «Воин» подвел итоги двухлетней работы
05.12.2024 в 16:48
Фермерам Бурятии предлагают субсидии
05.12.2024 в 16:39
Сельское хозяйство – гарант безопасности
05.12.2024 в 15:57
Жителей Бурятии приглашают посмотреть старорусские и семейские игрушки
05.12.2024 в 15:54
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ пропал 12-летний школьник
Мальчика не видели со вчерашнего дня
05.12.2024 в 17:23
6 человек пострадали в ДТП с маршруткой на границе Бурятии с Забайкальским краем
Микроавтобус на большой скорости столкнулся с грузовиком
05.12.2024 в 17:12
«Никто ему не пытался помочь»
Новосибирец, которого нашли в одних шортах, умер в машине скорой
05.12.2024 в 16:54
Убийцу с ножом обезвредили неподалеку от вокзала в Улан-Удэ
Кровавая драма разыгралась в здании вагонного депо
05.12.2024 в 14:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru