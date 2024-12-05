В Бурятии набирает обороты мошенническая схема «сообщение от начальника». Мошенники выдают себя за руководителей различных организаций, ректоров университетов, главврачей больниц, директоров промышленных предприятий, и даже за руководящий состав органов внутренних дел.

Подделывая аккаунты руководителей в сервисах обмена сообщениями, мошенники связываются с подчиненными.

В ходе общения, лжеруководитель предупреждает, что скоро якобы поступит звонок от важного человека. Злоумышленник утверждает, что звонок критически важен, и сотрудник должен строго следовать инструкциям звонящего. Далее -пытаются выманить у потенциальной жертвы персональные и платежные данные, денежные средства.

- Сегодня мы зафиксировали такую попытку. Мошенники от лица начальника транспортной полиции Прибайкалья разослали сообщения некоторым подчиненным. Просим граждан не поддаваться на подобные уловки! Не позволяйте злоумышленникам убедить Вас, не передавайте никаких данных! – сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

Фото: loon.site