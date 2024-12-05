Происшествия 05.12.2024 в 17:12

6 человек пострадали в ДТП с маршруткой на границе Бурятии с Забайкальским краем

Микроавтобус на большой скорости столкнулся с грузовиком
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Текст: Андрей Константинов
6 человек пострадали в ДТП с маршруткой на границе Бурятии с Забайкальским краем
ДТП с микроавтобусом, ехавшим по маршруту Улан-Удэ - Саган-Нур, случилось сегодня днем в районе села Харауз Забайкальского края. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», на дороге Харауз - Саган-Нур «Фиат Дукато» врезался в грузовик. По данным чата, в аварии пострадали 6 человек.

Видео происшествия уже разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как микроавтобус, не снижая скорости, выезжает на дорогу, по которой движутся грузовики и врезается в один из них. Тот после столкновения влетает в еще один большегруз.


В момент аварии видно, как из окна микроавтобуса выпадает пассажир. Сообщается, что это девушка. Насколько серьезно она пострадала, пока неизвестно. Сразу после падения она встает на ноги и отбегает от микрика.


Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Они выясняют все обстоятельства случившегося. 

Фото: скриншоты видео ТК "Весь Улан-Удэ"
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