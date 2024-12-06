Происшествия 06.12.2024 в 11:16

В Бурятии несколько человек лишились денег из-за несостоявшегося инвестора

Мужчина не мог вывести «заработок» и втянул в обман родственников и знакомых
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии несколько человек лишились денег из-за несостоявшегося инвестора
Фото: freepik.com
Жители Бурятии в погоне за быстрым заработком продолжают отдавать крупные суммы аферистам. При этом жертвами обмана становятся не только сами горе-инвесторы, но и их родственники и знакомые.

Как рассказали в МВД Бурятии, 4 декабря в полицию обратился 62-летний житель Кабанского района. Мужчина повелся на уловки сотрудников якобы инвестиционной компании — профессионального участника рынка ценных бумаг, которые предложили ему заработок на бирже.

В первый раз лже-менеджер позвонил сельчанину в апреле, но от возможности обогатиться отказался и отключился. В ноябре на него вышли снова, стали объяснять суть заработка и озвучивать суммы выручки. Аферисты уточнили, что за свою работу будут брать 20% от полученной прибыли, остальные деньги будут уходить мужчине на счёт.

Поверив, житель поселка перевёл по указанным реквизитам ряд сумм. Это были собственные сбережения, средства, взятые в долг у знакомых, в том числе, с кредитных карт. Кроме того, он оформил займ сам и попросил о том же приятельницу. Общая сумма похищенных у него злоумышленниками средств составила около миллиона рублей.

Обману подверглась и 45-летняя жительница Кабанского района. Женщина решила помочь брату: тот у неё в гостях рассказал о «прибыльной деятельности», которой занялся.

Мужчина поделился, что вложил деньги для заработка на бирже, причём часть их занял у «брокера». По его словам, у него уже имелся внушительный доход, который, однако, он не мог «вывести» из-за заблокированной дебетовой карты. Родственник попросил помочь ему с переводом.

«Помощь» обернулась для женщины потерей средств. По указанию позвонившего по видеосвязи лже-специалиста она выполнила ряд операций и в результате лишилась более 440 тысяч рублей. Только на следующий день в сервисе онлайн-банкинга потерпевшая увидела, что на её имя оформлено два займа.

Сам же родственник потерял 10 тысяч рублей и, как и сестру, втянул в обман еще четверых человек. Аналогичным образом они перевели интернет-преступникам в общей сумме свыше 900 тысяч рублей.
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