Происшествия 10.12.2024 в 14:26

Житель Улан-Удэ убил соседа

Мужчина заподозрил его в краже своих денег
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ убил соседа
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого в убийстве.

«23 августа около полудня пьяный мужчина из-за спора по поводу пропавших у него из дома денег поссорился с соседом, после чего выхватил складной нож и нанес им удары в голову и грудь противника. От полученных ран тот скончался на месте», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденного 950 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
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