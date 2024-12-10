Житель Улан-Удэ убил соседа

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого в убийстве.«23 августа около полудня пьяный мужчина из-за спора по поводу пропавших у него из дома денег поссорился с соседом, после чего выхватил складной нож и нанес им удары в голову и грудь противника. От полученных ран тот скончался на месте», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденного 950 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.