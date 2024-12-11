Происшествия 11.12.2024 в 15:42

Жительница Улан-Удэ подобрала потерянный телефон и заработала «уголовку»

Женщина не пыталась вернуть гаджет владельцу, а оставила его себе
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ подобрала потерянный телефон и заработала «уголовку»
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю горожанку, подозреваемую в краже телефона.

Как сообщили в МВД Бурятии, 9 ноября в полицию с заявлением о хищении гаджета обратилась женщина. Она рассказала, что у ее 13-летнего сына-школьника в маршрутке украли телефон стоимостью 42 тысячи рублей.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и выяснили, что телефон школьник потерял на одной из остановок, пока неоднократно выходил из салона маршрутки, чтобы в толчее выпустить пассажиров. Отсутствие гаджета в кармане куртки подросток заметил лишь в конце пути.

Оказалось, что выпавший из одежды школьника гаджет подобрала проходившая мимо 38-летняя улан-удэнка. Она оставила телефон себе, фактически похитив чужое имущество.

«Полицейские изъяли мобильное устройство у горожанки. В содеянном женщина призналась и раскаялась. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Полиция напоминает: согласно Гражданскому кодексу РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом ее хозяина. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, ее надо сдать лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если хозяин найденной вещи неизвестен, необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
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