Попавший в ДТП житель Бурятии умер в больнице

Вечером 8 января в больнице умер молодой человек, пострадавший в крупной аварии в Баргузинском районе Бурятии.ДТП случилось днем 6 января на дороге между Усть-Баргузином и Максимихой. Там столкнулись легковушки «Тойота Филдер» и «Эксид». В аварии пострадали пять человек, в том числе трехлетний ребенок. Их госпитализировали в местную больницу. Находящегося в коме молодого человека позже эвакуировали в одну из больниц Улан-Удэ, но спасти его не удалось.Как сообщил телеграм-канал «Типичный Усть-Баргузин», парень учился в магистратуре в Монголии.«Его мама потеряла первого сына, он погиб на СВО. А сейчас еще одна трагедия, ушёл из жизни оставшийся единственный сын», - рассказали в телеграм-канале со ссылкой на главу поселка Усть-Баргузин Светлану Кривогорницыну.