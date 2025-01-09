Происшествия 09.01.2025 в 10:06

Попавший в ДТП житель Бурятии умер в больнице

Парень был единственным оставшимся сыном у матери – ранее его брат погиб на СВО
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Текст: Андрей Константинов
Попавший в ДТП житель Бурятии умер в больнице
Фото: скриншот видео ТК "Весь Улан-Удэ"
Вечером 8 января в больнице умер молодой человек, пострадавший в крупной аварии в Баргузинском районе Бурятии.

ДТП случилось днем 6 января на дороге между Усть-Баргузином и Максимихой. Там столкнулись легковушки «Тойота Филдер» и «Эксид». В аварии пострадали пять человек, в том числе трехлетний ребенок. Их госпитализировали в местную больницу. Находящегося в коме молодого человека позже эвакуировали в одну из больниц Улан-Удэ, но спасти его не удалось.

Как сообщил телеграм-канал «Типичный Усть-Баргузин», парень учился в магистратуре в Монголии.

«Его мама потеряла первого сына, он погиб на СВО. А сейчас еще одна трагедия, ушёл из жизни оставшийся единственный сын», - рассказали в телеграм-канале со ссылкой на главу поселка Усть-Баргузин Светлану Кривогорницыну.
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 января

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