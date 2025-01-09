Происшествия 09.01.2025 в 13:33

Один погибший и двадцать раненых

В ГИБДД Бурятии подвели итоги новогодних каникул
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Текст: Андрей Константинов
Один погибший и двадцать раненых
ДТП неподалеку от Танхоя. Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
За праздничные дни на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 2340 нарушений. Было поймано 122 пьяных водителя, еще 42 отказались от прохождения освидетельствования, а 30 автомобилистов повторно попались пьяными за рулем. Такие данные озвучили сегодня в МВД Бурятии.

За это же время произошло 120 аварий, в том числе 10 ДТП с пострадавшими. В них один человек погиб, еще 20 получили травмы.

Так, 1 января в Бичуре 20-летний водитель «Мазды», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в бетонный столб. В результате аварии травмы получила 28-летняя пассажирка авто.


Днем 6 января на трассе неподалеку от Максимихи 59-летний водитель «Филдера» не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в «Эксид». В результате аварии водитель и два пассажира «Тойоты» получили травмы и были госпитализированы. 22-летний пассажир позже скончался в больнице


Аналогичное ДТП случилось в этот же день в Кабанском районе невдалеке от Танхоя. Там выезд на встречную полосу допустил24-летний водитель «Хонды Инсайт». Иномарка столкнулась с автомобилем «Джили», за рулем которой находилась 34-летняя женщина. По итогу аварии в больницу доставили сразу пять человек, в том числе 8-летнего ребенка.

Вечером 7 января на 202-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта 23-летний водитель «Сузуки» столкнулся с автомобилем «Киа». В результате ДТП травмы получили 39-летний водитель грузовика и 45-летняя пассажирка из «японца». Пострадавших госпитализировали.


Фото: ГИБДД Бурятии
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