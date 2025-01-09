Туриста в Бурятии оштрафовали за запуск дрона

6 января туристка из Свердловской области запустила беспилотный летательный аппарат (дрон) на территории Тункинского национального парка. Разрешения на полет от администрации нацпарка женщина не получала.

- Ее привлекли к административной ответственности по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Эта статья предусматривает наказание за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, - сообщили в нацпарке

Тункинский национальный парк напоминает всем владельцам дронов о необходимости получения разрешений и строгого соблюдения установленных правил при использовании своих устройств на особо охраняемых природных территориях.

Фото: Номер один