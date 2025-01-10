Происшествия 10.01.2025 в 10:49

Жительница Улан-Удэ продиктовала ИНН и лишилась 300 тысяч рублей

Горожанку разводила целая компания аферистов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ продиктовала ИНН и лишилась 300 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»
7 января в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, ранее в мессенджере ей поступил звонок от лже-сотрудника сотовой компании. Тот сообщил, что заканчивается срок действия её сим-карты. Для его продления аферист попросил назвать паспортные данные. Однако от их передачи женщина отказалась.

Тогда собеседник предложил другой вариант: продлить договор абонентского обслуживания через СНИЛС или ИНН. Это устроило горожанку, и она продиктовала номер ИНН.

Позднее в мессенджере женщине поступил очередной звонок — уже с логотипом госуслуг. Девушка, представившаяся специалистом портала, уведомила о пришедшем от имени улан-удэнки заявлении на смену номера. Та ответила, что никаких заявлений не подавала. Звонившая констатировала: эти действия совершили мошенники, и перевела горожанку на, якобы, сотрудника Центрального Банка России.

«Работница Центробанка» поддержала легенду и добавила, что интернет-преступники оформили на имя жительницы Улан-Удэ кредиты. Для блокировки этих операций она попросила потерпевшую включить демонстрацию экрана гаджета.

По указанию мошенницы женщина зашла в банковское мобильное приложение и совершила ряд действий, в результате чего с ее счета списалось 302 тысячи рублей. Только после потери средств она осознала, что стала жертвой интернет-преступников.
Теги
мошенничество

Все новости

Жительница Улан-Удэ продиктовала ИНН и лишилась 300 тысяч рублей
10.01.2025 в 10:49
Ёлка из Бурятии попала в финал конкурса «Ёлки России»
10.01.2025 в 10:47
Потерянный паспорт аукнулся жительнице Бурятии спустя 10 лет
10.01.2025 в 10:19
В Бурятии осудили серийного угонщика «Тойот»
10.01.2025 в 10:02
Школьников Бурятии обучат основам кибербезопасности
10.01.2025 в 09:55
В Улан-Удэ игра девочки обошлась матери в 75 тысяч рублей
10.01.2025 в 09:46
Два человека до смерти замерзли в Бурятии
10.01.2025 в 09:29
Вакцинация домашних животных
10.01.2025 в 09:00
В Улан-Удэ отключат холодную воду
09.01.2025 в 17:18
В Новосибирске сотрудниц банка проверили на связь с налетчиком
09.01.2025 в 16:58
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 января

Читайте также
В Бурятии осудили серийного угонщика «Тойот»
Злоумышленник почти год орудовал в Гусиноозерске
10.01.2025 в 10:02
В Улан-Удэ игра девочки обошлась матери в 75 тысяч рублей
В ходе игры на маленькую школьницу вышли аферисты
10.01.2025 в 09:46
Два человека до смерти замерзли в Бурятии
Еще одного удалось спасти
10.01.2025 в 09:29
В Новосибирске сотрудниц банка проверили на связь с налетчиком
Добычей злоумышленника стали почти 10 млн рублей
09.01.2025 в 16:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru