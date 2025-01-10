Жительница Улан-Удэ продиктовала ИНН и лишилась 300 тысяч рублей

7 января в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, ранее в мессенджере ей поступил звонок от лже-сотрудника сотовой компании. Тот сообщил, что заканчивается срок действия её сим-карты. Для его продления аферист попросил назвать паспортные данные. Однако от их передачи женщина отказалась.Тогда собеседник предложил другой вариант: продлить договор абонентского обслуживания через СНИЛС или ИНН. Это устроило горожанку, и она продиктовала номер ИНН.Позднее в мессенджере женщине поступил очередной звонок — уже с логотипом госуслуг. Девушка, представившаяся специалистом портала, уведомила о пришедшем от имени улан-удэнки заявлении на смену номера. Та ответила, что никаких заявлений не подавала. Звонившая констатировала: эти действия совершили мошенники, и перевела горожанку на, якобы, сотрудника Центрального Банка России.«Работница Центробанка» поддержала легенду и добавила, что интернет-преступники оформили на имя жительницы Улан-Удэ кредиты. Для блокировки этих операций она попросила потерпевшую включить демонстрацию экрана гаджета.По указанию мошенницы женщина зашла в банковское мобильное приложение и совершила ряд действий, в результате чего с ее счета списалось 302 тысячи рублей. Только после потери средств она осознала, что стала жертвой интернет-преступников.