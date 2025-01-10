В Улан-Удэ монтер похитил 400 костылей

В Улан-Удэ сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого 38-летнего горожанина, подозреваемого в хищении почти 600 килограмм железнодорожных деталей.Как рассказали в полиции, злоумышленник работал монтером пути на одном из железнодорожных предприятий. Он заранее присмотрел железнодорожные детали вблизи пункта взвешивания вагонов, вывез их на личном автомобиле и сдал в пункт приёма металла.В числе похищенного оказались более 400 путевых костылей, а также рельсовые накладки, клеммы, болты, шайбы, гайки и стяжки рельс. За все это мужчина выручил более 8 тысяч рублей.Также полицейские выяснили, что это не единственная кража, совершённая задержанным. Несколькими днями ранее он похитил содержащее медь оборудование с территории железнодорожного предприятия.По факту кражи в отношении монтера возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.