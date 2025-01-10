Происшествия 10.01.2025 в 11:28

В Улан-Удэ монтер похитил 400 костылей

Чтобы вывезти украденное, пришлось задействовать автомобиль
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ монтер похитил 400 костылей
Фото: транспортная полиция
В Улан-Удэ сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого 38-летнего горожанина, подозреваемого в хищении почти 600 килограмм железнодорожных деталей.

Как рассказали в полиции, злоумышленник работал монтером пути на одном из железнодорожных предприятий. Он заранее присмотрел железнодорожные детали вблизи пункта взвешивания вагонов, вывез их на личном автомобиле и сдал в пункт приёма металла.

В числе похищенного оказались более 400 путевых костылей, а также рельсовые накладки, клеммы, болты, шайбы, гайки и стяжки рельс. За все это мужчина выручил более 8 тысяч рублей.

Также полицейские выяснили, что это не единственная кража, совершённая задержанным. Несколькими днями ранее он похитил содержащее медь оборудование с территории железнодорожного предприятия.

По факту кражи в отношении монтера возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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кража

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