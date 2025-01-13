Происшествия 13.01.2025 в 13:38

В Улан-Удэ забытый в вип-кабинке клиент обворовал ресторан

Спустя день мужчина как ни в чем не бывало пришел в заведение устраиваться на работу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ забытый в вип-кабинке клиент обворовал ресторан
Фото: freepik.com
11 января в полицию Улан-Удэ обратилась 23-летняя девушка, работающая администратором в ресторане. Придя утром на работу, она обнаружила, что служебная дверь в заведение взломана, а из помещения похищены телефон и спиртное.

Как рассказали в МВД Бурятии, при просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что преступление совершил один из клиентов. После распития алкоголя в зале он ушёл в вип-кабинку, где уснул, оставшись незамеченным для персонала. А после пробуждения, ближе к утру, когда заведение уже было закрыто, прошел в служебное помещение. Там он поел и выпил, забрал с барной стойки телефон и, прихватив несколько бутылок спиртного, покинул ресторан, выломав при этом дверь.

На следующий день злоумышленник вернулся в кафе в надежде трудоустроиться, но его опознали работники заведения, которые ранее просмотрели камеры видеонаблюдения. О явке подозреваемого персонал сообщил в полицию, а затем передал 34-летнего улан-удэнца прибывшему участковому.

«Злоумышленник ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон у мужчины изъят», - сообщили в МВД Бурятии.
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кража

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