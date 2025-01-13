Происшествия 13.01.2025 в 17:10

10 домов и более 40 административных зданий остались без воды в Улан-Удэ

К аварии, возможно, причастны «неизвестные лица»
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Текст: Андрей Константинов
10 домов и более 40 административных зданий остались без воды в Улан-Удэ
Фото: МУП «Водоканал»
Водопровод на перекрестке улиц Ленина и Свердлова в Улан-Удэ, где произошла авария, предположительно, повредили неизвестные лица. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

«Подача холодного водоснабжения временно ограничена до устранения аварии. Под отключение попали 8 МКД, 2 ИЖС и 43 административных здания. Расследование происшествия проведет служба безопасности», - сообщили на предприятии.

Напомним, сегодня днем в районе дома №16 на улице Ленина из-под земли потекла настоящая река. Вода залила близлежащие улицы, а жители окрестных домов стали жаловаться на слабое давление в трубах.
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