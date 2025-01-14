Происшествия 14.01.2025 в 15:10

Житель Бурятии спонтанно решил стать инвестором

Теперь сельчанин должен банку полмиллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии спонтанно решил стать инвестором
Фото: freepik.com
На днях в полицию поступило заявление от 49-летнего жителя Иволгинского района. Мужчина попал на уловки лже-брокеров и лишился около 530 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, 24 декабря сельчанину поступил звонок. Незнакомец спросил, не оставлял ли он заявку для заработка на инвестициях. Мужчина ответил положительно, хотя в действительности никакой заявки он не заполнял и объяснить причины подобного поведения впоследствии не смог.

Собеседник объяснил, что свяжет сельчанина с наставником по обучению инвестиционной деятельности. Последний вышел на него через мессенджер. Он попросил новоиспеченного инвестора включить демонстрацию экрана телефона и скачать необходимое для «обучения» приложение.

В последующем мужчины неоднократно созванивались, обсуждая план действий. При звонках сельчанин по требованию «консультанта» также включал демонстрацию экрана, что позволяло аферисту ориентироваться, в том числе, в личном кабинете банковского приложения потерпевшего. В итоге за время «взаимодействия» житель Бурятии оформил кредит на 435 тысяч рублей и вложил их на «инвестиционный счёт». Туда же он перечислил средства ранее имевшейся у него кредитной карты в размере 95 тысяч рублей.

10 января мужчина рассказал о «заработке на инвестировании» сестре. Та сразу поняла, что родственник имеет дело с мошенниками, и предупредила его об этом. Только после разговора с сестрой сельчанин понял, что попал в лапы аферистов.
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