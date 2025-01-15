В Улан-Удэ ищут женщину с татуировкой тигра

В Улан-Удэ полиция разыскивает 46-летнюю Ирину Петинову. 13 января горожанка ушла из дома на ул. Светлая и не вернулась.Приметы: азиатской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения. рост около 175 сантиметров, короткие черные волосы, карие глаза.Особые приметы: шрам в области сердца, на левой груди татуировка в виде лежащего тигра с открытой пастью.Была одета: зеленый спортивный костюм, красная куртка, бежевые ботинки с коричневыми шнурками.При наличии информации о разыскиваемой женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонами: 8 (3012) 29-56-72, 8 (964) 406-87-89, 8 (996) 935-40-90 или 102.