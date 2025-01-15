В Бурятии за последние сутки ликвидировали шесть пожаров. В большинстве случаев предварительной причиной стало короткое замыкание.

- 6 пожаров ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями за сутки, все без пострадавших. В 4 случаях предварительной причиной стало короткое замыкание, - сообщили в МЧС Бурятии.

В поселке Аршан произошло загорание внутри шлакоблочного гаража на 1 квадрате.

В Усть-Баргузине загорелась кухня в брусовом доме. Площадь пожара составила 5 квадратов.

В СНТ «Энергостроитель» (Улан-Удэ) сотрудники МЧС России потушили возгорание в пристрое жилого дома на 1 квадрате.

В Улан-Удэ на улице Гагарина в результате пожара выгорел моторный отсек легкового автомобиля. 5 сотрудников ведомства и единица техники ликвидировали пожар на 2 квадратах.

Вероятно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало причиной загорания стены брусовой котельной, пристроенной к дому в Бичуре. Огнеборцы ГПС ликвидировали пожар на 1 квадрате.

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии