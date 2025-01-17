Происшествия 17.01.2025 в 17:55

В Улан-Удэ экс-директора школы отпустили под домашний арест

Батор Лудупов избежал камеры в СИЗО благодаря готовности сотрудничать со следствием
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ экс-директора школы отпустили под домашний арест
Фото: скриншот видео
Сегодня суд избрал меру пресечения задержанному по обвинению в мошенничестве и взятке экс-директору школы №63 и бывшему депутату горсовета Улан-Удэ Батору Лудупову. По решению суда, он будет находиться под домашним арестом.

По словам источников «Номер один», мягкая мера пресечения в отношении Батора Лудупова выбрана в связи с тем, что он выразил готовность сотрудничать со следствием. В противном случае он имел все шансы оказаться в камере следственного изолятора.

Напомним, по версии следствия, будучи директором школы №63 Батор Лудупов фиктивно трудоустроил в школу на различные ставки, включая ставку заместителя по воспитательной работе, восемь человек из числа родственников и близких знакомых, которые в действительности не работали. Начисляемую им зарплату он расходовал на свои нужды. Таким образом, из бюджета образовательного учреждения было похищено почти 25 млн. рублей.

Кроме этого, один предприниматель, с которым школа заключала договоры на уборку и ремонт, по настоянию директора передал ему за общее покровительство взятку в сумме 185 тыс. рублей. Бизнесмену в рамках возбужденного уголовного дела также предъявлено обвинение в дачи взятки в крупном размере.

Батор Лудупов много лет являлся директором школы №63, пока в декабре прошлого года его не уволили по результатам проверки Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Теги
взятка мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ решили подсветить ночные купания горожан
17.01.2025 в 18:35
В Улан-Удэ экс-директора школы отпустили под домашний арест
17.01.2025 в 17:55
Школьники и студенты Бурятии могут принять участие в конкурсе социальной рекламы
17.01.2025 в 17:40
ТОС «Исток» в Улан-Удэ получил благодарственное письмо от бойцов СВО
17.01.2025 в 17:25
Жителей Бурятии спасут от шума проходящих поездов
17.01.2025 в 17:22
299 детей-сирот в Бурятии получили бесплатное жилье
17.01.2025 в 17:05
Африканский Люцик попал на прием к ветеринарам Бурятии
17.01.2025 в 16:46
Жительницам Бурятии выплатят по полмиллиона за погибшего брата
17.01.2025 в 16:35
В Джидинском районе в рамках нацпроекта подрядчик не доделал парковую зону
17.01.2025 в 16:35
Россиянам предложат новый способ защиты аккаунта на Госуслугах
17.01.2025 в 15:58
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
Жительницам Бурятии выплатят по полмиллиона за погибшего брата
Разбирательства вокруг трагедии на свинокомплексе шли несколько лет
17.01.2025 в 16:35
В Джидинском районе в рамках нацпроекта подрядчик не доделал парковую зону
Он не поставил фигуры из металла, информационные таблички, площадки не покрыл плитками из резиновой крошки
17.01.2025 в 16:35
В Улан-Удэ автомобиль сбил двух школьниц
Происшествие случилось на пешеходном переходе
17.01.2025 в 15:46
В Улан-Удэ задержан бывший депутат и директор школы
По версии следствия, он фиктивно устроил в школу 8 родственников и знакомых
17.01.2025 в 15:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru