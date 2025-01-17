Происшествия 17.01.2025 в 17:55
В Улан-Удэ экс-директора школы отпустили под домашний арест
Батор Лудупов избежал камеры в СИЗО благодаря готовности сотрудничать со следствием
Текст: Андрей Константинов
Сегодня суд избрал меру пресечения задержанному по обвинению в мошенничестве и взятке экс-директору школы №63 и бывшему депутату горсовета Улан-Удэ Батору Лудупову. По решению суда, он будет находиться под домашним арестом.
По словам источников «Номер один», мягкая мера пресечения в отношении Батора Лудупова выбрана в связи с тем, что он выразил готовность сотрудничать со следствием. В противном случае он имел все шансы оказаться в камере следственного изолятора.
Напомним, по версии следствия, будучи директором школы №63 Батор Лудупов фиктивно трудоустроил в школу на различные ставки, включая ставку заместителя по воспитательной работе, восемь человек из числа родственников и близких знакомых, которые в действительности не работали. Начисляемую им зарплату он расходовал на свои нужды. Таким образом, из бюджета образовательного учреждения было похищено почти 25 млн. рублей.
Кроме этого, один предприниматель, с которым школа заключала договоры на уборку и ремонт, по настоянию директора передал ему за общее покровительство взятку в сумме 185 тыс. рублей. Бизнесмену в рамках возбужденного уголовного дела также предъявлено обвинение в дачи взятки в крупном размере.
Батор Лудупов много лет являлся директором школы №63, пока в декабре прошлого года его не уволили по результатам проверки Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
По словам источников «Номер один», мягкая мера пресечения в отношении Батора Лудупова выбрана в связи с тем, что он выразил готовность сотрудничать со следствием. В противном случае он имел все шансы оказаться в камере следственного изолятора.
Напомним, по версии следствия, будучи директором школы №63 Батор Лудупов фиктивно трудоустроил в школу на различные ставки, включая ставку заместителя по воспитательной работе, восемь человек из числа родственников и близких знакомых, которые в действительности не работали. Начисляемую им зарплату он расходовал на свои нужды. Таким образом, из бюджета образовательного учреждения было похищено почти 25 млн. рублей.
Кроме этого, один предприниматель, с которым школа заключала договоры на уборку и ремонт, по настоянию директора передал ему за общее покровительство взятку в сумме 185 тыс. рублей. Бизнесмену в рамках возбужденного уголовного дела также предъявлено обвинение в дачи взятки в крупном размере.
Батор Лудупов много лет являлся директором школы №63, пока в декабре прошлого года его не уволили по результатам проверки Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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