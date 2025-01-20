Происшествия 20.01.2025 в 17:16

В Улан-Удэ ребенку стало плохо после погружения в крещенскую купель

Его пришлось везти в больницу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ребенку стало плохо после погружения в крещенскую купель
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ вчера в ходе крещенских купаний, организованных в этом году возле кафе «Баран на корове», произошло ЧП. Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, одному из детей после погружения стало плохо. Дежурившая на месте бригада медиков сразу оказала ребенку необходимую помощь. После его отвезли в одну из больниц города.

«Уважаемые родители! Привлекая несовершеннолетних детей к купанию в холодной воде не забывайте о возможном ухудшении самочувствия. Напоминаем, что есть ряд противопоказаний! Так же отмечаем необходимость постепенного закаливания организма», - обратились к горожанам в Территориальном центре медицины катастроф.

Напомним, по данным мэрии, в этом году на крещенские омовения пришло рекордное число горожан – около 20 тысяч. Однако из-за теплой погоды к вечеру лед в купели для мужчин размыло, и ее пришлось закрыть досрочно. В целом в республике купания прошли без несчастных случаев. Однако, как сообщили сегодня спасатели, после погружения в прорубь два человека обратились к медикам за помощью.
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