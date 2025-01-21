Происшествия 21.01.2025 в 09:55

В Бурятии по делу о хищении почти 100 миллионов арестован бизнесмен

Уголовные дела по свалке в нацпарке разрастаются как сама свалка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии по делу о хищении почти 100 миллионов арестован бизнесмен
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу бизнесмена Рыкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе суда, Рыков обвиняется в том, что в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение средств, выделенных в виде субсидий по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал», путем предоставления недостоверных сведений о стоимости фактически выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок. Таким образом, федеральному бюджету был нанесен ущерб на 92 миллиона рублей.

Принимая решения об аресте обвиняемого, в числе прочего суд учел, что «один из свидетелей по делу опасается оказания давление на него и его близких, так как дал изобличающие Рыкова показания».

«В настоящее время по делу продолжается установление всех участников преступной деятельности и свидетелей… Рыков, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия, оказать давление на участников уголовного судопроизводства по делу с целью изменения ими показаний в его пользу, уничтожить доказательства и иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - пришел к выводу судья.

Как выяснил «Номер один», отправленный в СИЗО господин Рыков является гендиректором томского АО «Полигон». Это компания специализируется на сборе и утилизации отходов и работает по госконтрактам во многих регионах России. В 2022 году фирма выиграла торги по ликвидации несанкционированной свалки на территории Тункинского национального парка со стартовой стоимостью в 143 миллиона рублей.

Эта свалка уже обросла громкими уголовными делами. Ранее за огромные хищения при втором этапе её ликвидации уже были арестованы два бизнесмена, а также заместитель директора нацпарка «Тункинский» Владимир Марганов и его шеф, директор нацпарка Баир Байминов.

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