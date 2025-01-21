Происшествия 21.01.2025 в 10:57

Жительница Улан-Удэ потеряла полмиллиона на «бронировании номеров в отелях»

Предложение о непыльной работе обернулось большими финансовыми потерями
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ потеряла полмиллиона на «бронировании номеров в отелях»
Фото: архив «Номер один»
20 января в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 38-летняя горожанка. Лже-работодатели похитили у неё около 550 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, 17 января в мессенджере женщине поступило сообщение от неизвестной. Та предложила непыльный заработок с занятостью 2-3 минуты в день. Такая возможность горожанку заинтересовала. По ссылке она прошла в сервис, где ознакомилась с сутью работы: делать скриншоты отелей и отправлять менеджеру. За каждый скриншот ей обещали выплату в 100 рублей.

Позднее в мессенджере её добавили в группу, где между «работниками» распределялись задания. Необходимо было, переходя по предложенным ссылкам, формально бронировать номера в отелях: перечислять деньги по указанным реквизитам, получая взамен суммы с процентами. Женщина приступила к «работе».

Выполнив ряд заданий, она, действительно, вернула себе потраченные деньги с прибылью, даже не догадываясь, что такой ход аферистов был всего лишь приманкой. За короткое время размер разовых вложений потерпевшей увеличился с 570 рублей до 173 тысяч.

Увидев в «личном кабинете» доход в сумме 412 тысяч рублей, она решила их «вывести», но сделать этого ей не удалось. Менеджер объяснила, что горожанка допустила ошибку. Для «вывода денег» потребовалась «разморозка» счёта, которая могла состояться при выполнении очередного «задания» - бронирования на сумму 300 тысяч рублей.

Не подозревая обмана, улан-удэнка оформила кредит и перевела его средства вместе со средствами имеющейся кредитной карты по направленным реквизитам. Однако служба поддержки ответила: для «вывода» нужно выполнить ещё одно задание.

Денег на очередные взносы у жительницы столицы Бурятии не оказалось, о своём дополнительном заработке она рассказала мужу. Тот сразу понял: супруга попалась на крючок интернет-преступников. Общий причиненный ей ущерб составил около 550 тысяч рублей.
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