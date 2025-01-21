Происшествия 21.01.2025 в 17:12

В Улан-Удэ адвоката осудили за насилие над следователем

Женщина получила условный срок
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ адвоката осудили за насилие над следователем
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ Советский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в угрозе причинения вреда здоровью следователя с применением насилия. Женщине признана виновной и приговорена к 6 годам лишения свободы условно. Также ей запретили заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, 10 июня 2024 года обвиняемая в следственном изоляторе в качестве защитника участвовала в процессуальных действиях, проводимых следователем полиции по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. При этом она стала выражать недовольство работой следователя, высказывая предположения о незаконности сбора доказательств, а затем с силой схватила следователя рукой за шею, придавила к стене и сдавила ей гортань, причинив потерпевшей физическую боль. Все эти действия сопровождались угрозами.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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