В Улан-Удэ адвоката осудили за насилие над следователем

В Улан-Удэ Советский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в угрозе причинения вреда здоровью следователя с применением насилия. Женщине признана виновной и приговорена к 6 годам лишения свободы условно. Также ей запретили заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, 10 июня 2024 года обвиняемая в следственном изоляторе в качестве защитника участвовала в процессуальных действиях, проводимых следователем полиции по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. При этом она стала выражать недовольство работой следователя, высказывая предположения о незаконности сбора доказательств, а затем с силой схватила следователя рукой за шею, придавила к стене и сдавила ей гортань, причинив потерпевшей физическую боль. Все эти действия сопровождались угрозами.Приговор еще не вступил в законную силу.