Житель Бурятии заплатит 100 тысяч рублей за две сосны

В Гусиноозерске осудили жителя республики, который незаконно заготовил древесину. С помощью бензопилы «Штиль» он спилил две сосны, распилил их на чурки и поехал в сторону дома. Однако дальше дело пошло не по плану - на выезде из леса ему встретились сотрудники лесной охраны.

Дело было так. Мужчина решил съездить на грузовом автомобиле на свое картофельное поле, при этом взял с собой бензопилу «Штиль». Картофельное поле находится в лесу. Приехав на поле, он осмотрел территорию. Между делом сельчанин решил заготовить дрова из сухостойных сосен и начал ездить по лесу в поисках сухостойного дерева.

В поисках мужчина проездил, с его слов, целый час, однако сухие сосны так и не нашел. Нашел лишь два больных дерева. Их он и решил заготовить на дрова.

«О том, что для заготовки дров из сухостойных и сырорастущих деревьев необходимо получать разрешающие документы из органов лесного хозяйства, он знал», - отмечается в материалах дела.

Мужчина взял бензопилу и спилил первое дерево. Затем отпилил от ствола сучья и распилил дерево на чурки длиной около 40 см. каждая. Потом он подогнал автомобиль и загрузил все приготовленные им дрова на кузов. Все это он провернул в течении часа.

Управившись с одним деревом, мужчина вновь завел бензопилу и спилил второе дерево, которое также распилил на чурки и погрузил в машину.

Всего из двух спиленных сосен вышло около 50 чурок.

Решив, что заготовленных дров ему достаточно, мужчина завел машину и поехал обратно, в сторону села. Однако вскоре увидел движущийся в его сторону автомобиль – это оказались сотрудники лесной охраны. Лесоруб во всем сознался.

Сотрудники лесной охраны сообщили о незаконной рубке деревьев в отдел полиции и вызвали наряд полиции. Приехавшие полицейские составили протокол, а заодно изъяли у «черного» лесоруба бензопилу, грузовой автомобиль и дрова.

Своими преступными действиями мужчина нанес лесному фонду России ущерб на сумму 59 237 рублей. Вину в совершенном преступлении он признал полностью и в содеянном раскаялся.

Гусиноозерский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и назначил ему штраф в размере 100 000 рублей.

"Вещественные доказательства - бензопилу «Штиль МС» конфисковать в собственность государства, автомобиль считать возвращенным собственнику, древесину в виде чурок в количестве 50 штук обратить в доход государства", - постановили в суде.