Происшествия 29.01.2025 в 12:24

В Улан-Удэ сбитый пешеход торопился на трамвай

Из-за микрика мужчина не увидел ехавшую по левой полосе машину
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбитый пешеход торопился на трамвай
В Улан-Удэ появилось видео с моментом наезда на пешехода на улице Терешковой, случившегося сегодня утром на остановке «Республиканская больница». На кадрах видно, как мужчина хочет успеть на трамвай и начинает перебегать дорогу на «красный». Однако из-за остановившегося микроавтобуса пешеход не видит едущий по левой полосе автомобиль и попадает под колеса.



Отметим, подобные случаи на улице Терешковой – не редкость. Так, в конце декабря там при схожих обстоятельствах сбили 44-летнего мужчину, который решил пересечь дорогу на «красный». Он пробежал перед автобусом на правой полосе и угодил под «Тойоту Витц», ехавшую по левой. От удара пешехода забросило на крышу «Витца», откуда он снова слетел на дорогу.

Фото и видео: Комитет по транспорту мэрии

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