В Бурятии в запертой квартире нашли мертвого мужчину

Вечером 31 января в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в Гусиноозерске 55-летний мужчина, проживающий в квартире один, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь родственникам.«На место происшествия выехали два спасателя. В присутствии полицейских они с помощью специнструмента вскрыли дверь. Внутри квартиры было обнаружено тело мертвого мужчины», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям.