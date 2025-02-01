Происшествия 01.02.2025 в 10:21

В Бурятии в запертой квартире нашли мертвого мужчину

Родственники не могли попасть внутрь и вызвали спасателей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в запертой квартире нашли мертвого мужчину
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Вечером 31 января в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в Гусиноозерске 55-летний мужчина, проживающий в квартире один, не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь родственникам.

«На место происшествия выехали два спасателя. В присутствии полицейских они с помощью специнструмента вскрыли дверь. Внутри квартиры было обнаружено тело мертвого мужчины», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям.
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