Отец пятерых детей из Бурятии погиб на СВО

В минувшее воскресенье в Джидинском районе Бурятии простились с отцом пятерых детей, погибшим на СВО. За свою службу Тугаринов Александр был награжден медалью «За воинскую доблесть».

Александр Васильевич Тугаринов родился в многодетной семье 21 августа 1986 года, в селе Нижний Торей Джидинского района и был вторым ребёнком в семье.

- С детства был очень активным и принимал участие в спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности. Был добрым, отзывчивым и всегда старался прийти на помощь родным, близким, односельчанам. Был надёжным другом и верным товарищем, - вспоминают земляка в группе Джидинского района.

С 2005г по 2007 г проходил военную службу ракетчиком в Красноярске, в Ужурской Краснознамённой дивизии. Отслужив вернулся в родное село. В 2008 г переехал в г. Улан – Удэ, где создал семью. С супругой Татьяной у них родилось пятеро детей.

11 мая 2023 г подписал контракт и ушёл добровольцем на СВО. Погиб при выполнении воинского долга 24 декабря 2024г. Александр с честью и достоинством выполнил свой воинский долг перед Родиной и был награждён медалью «За воинскую доблесть».

Фото: ТГ-канал «Джидинский район»