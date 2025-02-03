Бесстрашный волк в Бурятии вышел на дорогу

Житель Тункинского района заснял на телефон бесстрашного волка, пересекающего дорогу неподалёку от села Туран. На кадрах видно, как крупный хищник уверенно движется вдоль обочины, какое-то время наблюдает за людьми, находящимися в машине и уходит в лес.

Видео разместили в группе Тункинского национального парка.

- В 2024 году Тункинский национальный парк выдал 130 разрешений на спортивную охоту и 30 разрешений на регулирование численности волков. Настоятельно рекомендуем водителям проявлять особую внимательность при движении по дорогам, особенно в тёмное время суток, чтобы предотвратить возможные столкновения с дикими животными, - пишут в группе нацпарка.

Фото: loon.site