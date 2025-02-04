Происшествия 04.02.2025 в 10:13

На скорости 100 км/час пытался столкнуть инспектора на дорогу

В Бурятии взяли под стражу водителя «Лексуса», устроившего опасные гонки с полицией
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Текст: Андрей Константинов
На скорости 100 км/час пытался столкнуть инспектора на дорогу
Водитель «Лексуса», который в пьяном виде накануне Нового года устроил опасные гонки с инспекторами ГИБДД в Улан-Удэ, взят под стражу и отправлен в камеру СИЗО. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ).

Напомним, о громкой погоне недавно рассказывали в МВД Бурятии. Днем 31 декабря на улице Кабанской инспекторы заметили подозрительный «Лексус» без номеров. Внедорожник остановили. Однако в момент проверки документов автомобилист неожиданно «дал по газам». Один из инспекторов успел встать на подножку иномарки и, держась одной рукой за водительскую дверь, а другой хватаясь то за кузов машины, то за ручку внутри салона, требовал прекратить движение и даже пытался нажать на тормоз. Однако водитель на его крики не реагировал.

Тем временем напарник полицейского, сообщив о случившемся в дежурную часть, стал преследовать «Лексус». Машину нарушителя экипажам ДПС удалось заблокировать вблизи Сотниково, когда их коллега, проехавший «зацепом» более двух километров, все же сумел запрыгнуть в салон рядом с водителем. Нарушителя задержали. При этом вместе с мужчиной в автомобиле находились двое его испуганных детей.

Освидетельствование показало, что 38-летний водитель «Лексуса» был пьян. Кроме того, он не имел водительских прав. Как выяснилось, за бесправную езду за последние пять лет он пять раз задерживался сотрудниками ДПС.

Итогом погони стали несколько административных протоколов, по одному из которых водителю назначили 10 суток ареста. Так что все новогодние праздники мужчина провел в изоляторе.

Но на этом последствия опасной гонки не закончились: на водителя возбудили уголовное за применение насилия к полицейскому. Районный суд постановил взять мужчину под стражу, законность этого решения признал Верховный суд.

«Согласно обвинению, 31 декабря 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за управлением автомобилем, в котором находились его малолетние дети, не подчиняясь законным требованиям инспекторов ДПС, пытался скрыться от сотрудников полиции. Один из инспекторов ДПС, вскочив на подножку автомобиля, пытался предотвратить незаконные действия водителя. Автомобиль при этом двигался со скоростью около 100 км/час., а обвиняемый пытался вытолкать на проезжую часть инспектора ДПС, которому удалось остановить транспортное средство», - сообщили подробности происшествия в Верховном суде Бурятии.


Теги
погоня пьяные водители

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