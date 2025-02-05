В Улан-Удэ многоквартирный дом превратился в парилку





Сегодня ситуацию прокомментировал и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



«По моему поручению управляющая компания во всех пострадавших от аварии квартирах зафиксирует ущерб, сделает соответствующие акты. Так жителям проще будет отстаивать свои права. Также мы планируем заказать экспертизу, чтобы проверить повреждения дома. Сейчас на месте работают наши сотрудники КГХ. Идет устранение аварии. Держу ситуацию на контроле», - сообщил градоначальник.



Кризисная ситуация развивается вокруг многоквартирного дома на улице Калашникова, 17 в Улан-Удэ. Там работники ТГК-14 уже больше недели не могут устранить аварию на теплосети, в результате которой горячая вода из тепловой камеры течет в подвал дома. От повышенной влажности страдают жильцы первого этажа и расположенной там аптеки. В квартирах уже набухли дверные проемы и сами двери, в аптеке набухли и частично упали подвесные потолки.- 26 января к нам поступило сообщение, что у дома на ул. Калашникова «парит». Выехали на место, факт подтвердился, сразу направили запрос в ТГК-14 о поиске повреждения и устранении аварии. На сегодняшний день авария не устранена, нанесен вред имуществу жильцов первых этажей дома. Мы видим, что ТГК-14 не в полном объеме приняли меры по устранению аварии, но и по времени затянулось. Горячая вода промыла, возможно, грунт и поступает в подвал, там все «парит». Мы считаем, что со стороны ТГК-14 приняты недостаточные меры по устранению аварии, - рассказал вчера заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Андрей Ронский.Вчера же сотрудники ТГК-14 пытались откачать воду из тепловой камеры, чтобы найти место утечки. Однако у них ничего не вышло.- Мы видим, что у них не получилось. Если вчера трубы были еще видны, то сегодня они снова скрылись под водой, - сообщил Андрей Ронский.Сейчас сотрудники ТГК-14 снова пробуют откачать воду. Комитет городского хозяйства заверил, что держит ситуацию на контроле.