Происшествия 05.02.2025 в 11:22
Школьница попала под машину в Улан-Удэ
Девочка перебегала дорогу в неположенном месте
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром на улице Туполева в Улан-Удэ 35-летний водитель «Тойоты» сбил 15-летнюю школьницу.
«По предварительным данным, девочка выбежала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда школьница получила травмы, она доставлена в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Сейчас инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
«По предварительным данным, девочка выбежала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда школьница получила травмы, она доставлена в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Сейчас инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
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