Школьница попала под машину в Улан-Удэ

Сегодня утром на улице Туполева в Улан-Удэ 35-летний водитель «Тойоты» сбил 15-летнюю школьницу.«По предварительным данным, девочка выбежала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда школьница получила травмы, она доставлена в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Сейчас инспекторы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.