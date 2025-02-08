Происшествия 08.02.2025 в 11:17

В Бурятии женщина погибла от непотушенной сигареты

70-летняя сельчанка находилась дома одна

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии женщина погибла от непотушенной сигареты

Минувшей ночью в селе Харацай Закаменского района Бурятии произошёл пожар. На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил жилой дом, сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Возгорание было потушено на общей площади 49 квадратных метров. В ходе разбора конструкций дома была обнаружена женщина 1955 года рождения без признаков жизни.

- По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, - уточнили в ведомстве.

Haceлeниe пpeдyпpeждaют, чтo кypить в пocтeли и вблизи c лeгкoвocплaмeняющимиcя пpeдмeтaми, ocoбeннo в пьянoм cocтoянии зaпpeщeнo. Пpи вoзникнoвeнии вoзгopaния нyжнo пoкинyть oпacнoe мecтo и пoзвoнить пo тeлeфoнaм: 101 или 112.

 
Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

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