Происшествия 08.02.2025 в 12:08

В Улан-Удэ на пожаре погибли три человека

Причиной пожара стала неосторожность при курении

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ на пожаре погибли три человека

Вечером 7 февраля загорелся деревянный одноэтажный жилой дом по улице Амагаева. При тушении пожара внутри обнаружили тела двух мужчин и женщины.

По данным следствия, в сгоревшем доме проживала чета пенсионеров. 7 февраля в течение дня они со знакомым распивали алкогольные напитки. Поздним вечером внутри дома произошло возгорание. Дым заметили соседи и позвонили сыну.

При осмотре места происшествия предварительно установлено, что очаг возгорания находился на диване, который выгорел полностью. Под ним обнаружены окурки и спички. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем при курении. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы.

Следственный отдел по Железнодорожному району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


Фото: СУ СК РФ по РБ

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