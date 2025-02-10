Мошенники продолжают взламывать аккаунты на Госуслугах

В России продолжают фиксироваться звонки мошенников под предлогом обновления аккаунта на портале «Госуслуги».

В большинстве случаев конечная цель злоумышленников – получение смс-кода, необходимого для восстановления доступа к учётной записи, сообщили в УБК МВД России.

- Почему звонки, связанные с «обновлением аккаунта Госуслуг» – это всегда мошенничество? Госуслуги не обзванивают пользователей! Это технически невозможно, так как, по официальному сообщению, порталом в настоящий момент пользуется более 110 млн человек. Соответственно, чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна колоссальная команда операторов (почти 7,5 тыс. человек!), что экономически и организационно нереализуемо, - говорят полицейские.

Для направления официальной информации «Госуслуги» используют только личный кабинет, а информационные рассылки от портала приходят с одних и тех же адресов:

Электронная почта no-reply@gosuslugi.ru или no-reply@pos.gosuslugi.ru;

Смс — короткий адрес gosuslugi;

- Будьте бдительны! Если вас пытаются убедить, что ваш аккаунт «необходимо срочно обновить» – это 100% мошенники, - подчеркнули в полиции.

Фото: скрин портала Госуслуг