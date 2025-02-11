Житель Улан-Удэ убил человека сразу после освобождения из колонии

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, в начале ноября 2024 года обвиняемый освободился из колонии, после чего стал бродяжничать. Спустя некоторое время в Улан-Удэ он познакомился с одним горожанином. Несколько дней они вместе пили, а 17 ноября во время очередного застолья в доме у знакомых между мужчинами произошла словесная ссора. В ее ходе обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им несколько ударов новому знакомому в грудь и спину. От полученных ран тот скончался на месте. Злоумышленник покинул дом и попытался скрыться, но его оперативно задержали сотрудники полиции и Росгвардии на одной из остановок.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.