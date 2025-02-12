Происшествия 12.02.2025 в 10:28
В Бурятии погибший водитель «Лексуса» не был пристегнут
Также у него не было водительских прав
Текст: Андрей Константинов
33-летний водитель «Лексуса», погибший в ДТП в Заиграевском районе Бурятии, не имел водительских прав и не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, авария произошла вчера утром вблизи СНТ «Заозёрный». Водитель «Лексуса» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель погиб на месте. 51-летний пассажир иномарки после оказания помощи был отпущен домой.
Напомним, авария произошла вчера утром вблизи СНТ «Заозёрный». Водитель «Лексуса» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель погиб на месте. 51-летний пассажир иномарки после оказания помощи был отпущен домой.
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