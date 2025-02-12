Происшествия 12.02.2025 в 10:28

В Бурятии погибший водитель «Лексуса» не был пристегнут

Также у него не было водительских прав
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии погибший водитель «Лексуса» не был пристегнут
Фото: ГИБДД Бурятии
33-летний водитель «Лексуса», погибший в ДТП в Заиграевском районе Бурятии, не имел водительских прав и не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла вчера утром вблизи СНТ «Заозёрный». Водитель «Лексуса» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель погиб на месте. 51-летний пассажир иномарки после оказания помощи был отпущен домой.
Теги
ДТП

Все новости

Бурятские спортсмены завоевали россыпь медалей на Чемпионате России по джиу-джитцу
12.02.2025 в 11:43
Черные лесорубы из Бурятии разбежались по стране
12.02.2025 в 11:28
Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль этноигр в Ацагате
12.02.2025 в 11:11
В Улан-Удэ со вчерашнего вечера не могут устранить аварию
12.02.2025 в 11:10
Рубль эквивалентен пуле
12.02.2025 в 10:59
В Бурятии идет рост заболевших ОРВИ и гриппом
12.02.2025 в 10:54
Жители Забайкалья остаются без оружия
12.02.2025 в 10:37
На границе Бурятии задержали трех котят-нарушителей
12.02.2025 в 10:32
В селе Максимиха на Байкале пройдет международный турнир по хоккею
12.02.2025 в 10:32
В Бурятии погибший водитель «Лексуса» не был пристегнут
12.02.2025 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Черные лесорубы из Бурятии разбежались по стране
Однако скрыться от полиции им не удалось
12.02.2025 в 11:28
В Улан-Удэ со вчерашнего вечера не могут устранить аварию
Работы идут уже 16 часов
12.02.2025 в 11:10
Всю ночь в Улан-Удэ работала аварийная бригада и спецтехника
Проблемный колодец оставил без воды около 15 домов
12.02.2025 в 09:26
В Улан-Удэ сбитый столб упал на ворота
Водитель с места аварии скрылся
12.02.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru