В Улан-Удэ со вчерашнего вечера не могут устранить аварию

Аварийно-восстановительные работы по адресу проспект Строителей, 78а продолжаются. Бригада «Водоканала» трудится со вчерашнего вечера, общее количество часов составляет уже 16 часов.

- На данный момент сотрудниками МУП «Водоканал» проводятся работы по восстановлению аварийного участка сетей холодного водоснабжения. На данном участке работает одна бригада и 4 единицы спецтехники. Подвоз воды жителям организован по адресу пр. Строителей 78а блок 2,4,6, - комментирует начальник участка эксплуатации и сетей водоснабжения Алексей Хохлов.

Напомним, что началось все с течи в колодце. Это недоразумение оставило без воды многих жителей проспекта Строителей. Искать причину начали примерно с 19 часов, но обнаружить ее удалось лишь в два часа ночи.

Фото: МУП «Водоканал»