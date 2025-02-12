Молодой житель Улан-Удэ научился хитроумно обманывать маркетплейс

В Улан-Удэ полицейские раскрыли хитроумный способ хищения товаров из пункта выдачи заказов, который обернулся убытками на сумму около 20 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержан 20-летний менеджер пункта выдачи, который ранее уже имел судимость за кражу.«Молодой человек создавал поддельные аккаунты несуществующих покупателей, оформлял на себя, а также на своих друзей и родственников понравившиеся вещи. Как только товар поступал в один из курируемых пунктов выдачи, подозреваемый приходил забирать его. При оформлении заказа он использовал мошеннический прием, намеренно вызывал сбой в системе оплаты. После перезагрузки система показывала, что заказанный товар успешно оплачен, хотя на самом деле деньги не списывались со счетов. О хищении товара стало известно только при очередной инвентаризации», - рассказали в МВД Бурятии.Теперь парень – фигурант уголовного дела о краже. Часть похищенных вещей у него изъяли полицейские.