Происшествия 12.02.2025 в 12:37

Молодой житель Улан-Удэ научился хитроумно обманывать маркетплейс

Однако обман не прошел даром – теперь парень под следствием
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Текст: Андрей Константинов
Молодой житель Улан-Удэ научился хитроумно обманывать маркетплейс
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ полицейские раскрыли хитроумный способ хищения товаров из пункта выдачи заказов, который обернулся убытками на сумму около 20 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержан 20-летний менеджер пункта выдачи, который ранее уже имел судимость за кражу.

«Молодой человек создавал поддельные аккаунты несуществующих покупателей, оформлял на себя, а также на своих друзей и родственников понравившиеся вещи. Как только товар поступал в один из курируемых пунктов выдачи, подозреваемый приходил забирать его. При оформлении заказа он использовал мошеннический прием, намеренно вызывал сбой в системе оплаты. После перезагрузки система показывала, что заказанный товар успешно оплачен, хотя на самом деле деньги не списывались со счетов. О хищении товара стало известно только при очередной инвентаризации», - рассказали в МВД Бурятии.

Теперь парень – фигурант уголовного дела о краже. Часть похищенных вещей у него изъяли полицейские.
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