Происшествия 13.02.2025 в 10:30

Мошенница поблагодарила обманутую на деньги улан-удэнку

Девушка осталась без средств при попытке аренды квартиры
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Текст: Елена Кокорина
Мошенница поблагодарила обманутую на деньги улан-удэнку

Наглая мошенница с усмешкой поблагодарила свою жертву за переведенные ей деньги. В роли жертвы накануне оказалась 21-летняя улан-удэнка, оставшаяся без 26 тысяч рублей.

В полиции республики рассказали, что девушка потеряла свои деньги пытаясь снять квартиру.

- Найдя объявление в популярной социальной сети о сдаче квартиры, она перевела денежные средства через специализированный сайт по аренде жилья. После перевода 26 тысяч «арендодатель», насмехаясь, «поблагодарила» девушку за деньги, - уточнили в полиции.

Фото: loon.site

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