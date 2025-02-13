Мошенница поблагодарила обманутую на деньги улан-удэнку

Наглая мошенница с усмешкой поблагодарила свою жертву за переведенные ей деньги. В роли жертвы накануне оказалась 21-летняя улан-удэнка, оставшаяся без 26 тысяч рублей.

В полиции республики рассказали, что девушка потеряла свои деньги пытаясь снять квартиру.

- Найдя объявление в популярной социальной сети о сдаче квартиры, она перевела денежные средства через специализированный сайт по аренде жилья. После перевода 26 тысяч «арендодатель», насмехаясь, «поблагодарила» девушку за деньги, - уточнили в полиции.

Фото: loon.site