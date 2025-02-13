Происшествия 13.02.2025 в 12:35

Жертвами мошенников в Бурятии стали работающие женщины

За сутки аферисты ухитрились «заработать» на них более полмиллиона
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жертвами мошенников в Бурятии стали работающие женщины

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 18 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 7 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах. Подавляющее большинство потерпевших – это работающие женщины в возрасте от 30 до 45 лет.

В общей сложности жители региона потеряли 583 768 рублей, из них 536 150 рублей – по г. Улан-Удэ.

- На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ, Баргузинского, Бичурского, Кабанского, Кяхтинского, Северо-Байкальского, Селенгинского и Тункинского районов. Одним из обманутых стал 28-летний улан-удэнец, который хотел пройти бесплатное обучение в IT-сфере и заполнил предлагаемую на сайте анкету. К анкете приложил копию паспорта и СНИЛСа. Спустя некоторое время молодому человеку пришло смс-уведомление о имеющейся задолженности более 158 тысяч рублей. Займ был оформлен по предоставленным организации документам, - рассказали в полиции республики.

Жертвой мошенников оказалась накануне и 43-летняя воспитатель детского сада. Она перевела им 35 тысяч рублей после получения сообщения от сожителя с просьбой перевести ему деньги по указанному номеру счета. После перевода женщина узнала, что аккаунт мужчины был взломан.

- Микрозайм в размере 9 тысяч рублей мошенники оформили на 48-летнюю жительницу Еравнинского района. Женщина с 2023 года не пользовалась сим-картой, а о задолженности узнала после того, как ей пришло письмо от коллекторов. Общий долг, вместе с пени, составил более 20 тысяч рублей, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

 

Теги
мошенники

Все новости

В Бурятии молодой сельчанин обокрал больного человека
13.02.2025 в 12:39
Жертвами мошенников в Бурятии стали работающие женщины
13.02.2025 в 12:35
В Бурятии на Байкале автомобиль провалился под лед
13.02.2025 в 12:02
Центр Улан-Удэ остался без воды
13.02.2025 в 11:49
В Бурятии осужденная женщина не может найти пропавшего мужа
13.02.2025 в 11:34
Из-за угрозы взрыва оцепили центр Улан-Удэ
13.02.2025 в 11:32
В Бурятии сдержат рост цен на продукты до конца 2025 года
13.02.2025 в 11:16
В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения на переходе, где сбили школьниц
13.02.2025 в 10:52
Мужчину в Улан-Удэ силой заставили покинуть трамвай
13.02.2025 в 10:50
Мошенница поблагодарила обманутую на деньги улан-удэнку
13.02.2025 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
В Бурятии молодой сельчанин обокрал больного человека
Пока мужчина скитался по больницам, у него вскрыли гараж
13.02.2025 в 12:39
В Бурятии на Байкале автомобиль провалился под лед
Происшествие случилось недалеко от Турки
13.02.2025 в 12:02
Центр Улан-Удэ остался без воды
Там подрядчик повредил водопровод
13.02.2025 в 11:49
Из-за угрозы взрыва оцепили центр Улан-Удэ
Наделал шума оставленный кем-то обычный пакет с чайником
13.02.2025 в 11:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru