Жертвами мошенников в Бурятии стали работающие женщины

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 18 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 7 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах. Подавляющее большинство потерпевших – это работающие женщины в возрасте от 30 до 45 лет.

В общей сложности жители региона потеряли 583 768 рублей, из них 536 150 рублей – по г. Улан-Удэ.

- На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ, Баргузинского, Бичурского, Кабанского, Кяхтинского, Северо-Байкальского, Селенгинского и Тункинского районов. Одним из обманутых стал 28-летний улан-удэнец, который хотел пройти бесплатное обучение в IT-сфере и заполнил предлагаемую на сайте анкету. К анкете приложил копию паспорта и СНИЛСа. Спустя некоторое время молодому человеку пришло смс-уведомление о имеющейся задолженности более 158 тысяч рублей. Займ был оформлен по предоставленным организации документам, - рассказали в полиции республики.

Жертвой мошенников оказалась накануне и 43-летняя воспитатель детского сада. Она перевела им 35 тысяч рублей после получения сообщения от сожителя с просьбой перевести ему деньги по указанному номеру счета. После перевода женщина узнала, что аккаунт мужчины был взломан.

- Микрозайм в размере 9 тысяч рублей мошенники оформили на 48-летнюю жительницу Еравнинского района. Женщина с 2023 года не пользовалась сим-картой, а о задолженности узнала после того, как ей пришло письмо от коллекторов. Общий долг, вместе с пени, составил более 20 тысяч рублей, - добавили в полиции.

Фото: loon.site