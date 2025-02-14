Происшествия 14.02.2025 в 16:44

В Бурятии вылетевшие с грузовика железяки повредили пассажирский микроавтобус

К счастью, никто не пострадал
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вылетевшие с грузовика железяки повредили пассажирский микроавтобус
Опасное ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе в сторону поселка Сотниково.


Как сообщает телеграм-канал «Аварком кузов салон», там с ехавшего грузовика-длинномера на ходу выпали крупногабаритные железные детали.


Они серьезно повредили пассажирский микроавтобус, а также еще один грузовик.


Сообщается, что в происшествии никто не пострадал.

Фото: скриншоты видео «Аварком кузов салон»
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