В Бурятии вылетевшие с грузовика железяки повредили пассажирский микроавтобус

Опасное ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе в сторону поселка Сотниково.







Как сообщает телеграм-канал «Аварком кузов салон», там с ехавшего грузовика-длинномера на ходу выпали крупногабаритные железные детали.







Они серьезно повредили пассажирский микроавтобус, а также еще один грузовик.







Сообщается, что в происшествии никто не пострадал.







Фото: скриншоты видео «Аварком кузов салон»