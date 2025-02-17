Происшествия 17.02.2025 в 15:25

В Новосибирске экс-сотрудников МВД судят за убийство

Но главный свидетель вдруг отказался от своих показаний
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Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске экс-сотрудников МВД судят за убийство
Поторокин (справа) обвинил полицейских (слева) в смерти девочки и пропал. Фото: Вадим Алексеев // Управление судебного департамента НСО // Отдел МВД по Усть-Таркскому району
В Новосибирске бывших сотрудников МВД обвиняют в убийстве жителя села Яркуль Владимира Поторокина. Якобы это связано было с делом пропавшей школьницы Наташи Матюхиной. Однако ключевой свидетель отказался от своих показаний. Исход процесса становится более непредсказуемым. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Вечером 2010 года школьница Наташа Матюхина возвращалась домой из сельского клуба и пропала. СКР заявил о раскрытии дела в 2023 году, на скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники Усть-Таркского отдела МВД Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев. А также задержали их коллег — бывшего начальника участковых Усть-Таркского отдела Александра Кунца и начальника местного угрозыска Алексея Бороздина.

По версии следствия, офицеры из райотдела причастны к смерти местного жителя Владимира Поторокина. Он, считает следствие, подозревал, что в деле Наташи замешаны правоохранители, поэтому и был ликвидирован.

26-летний сельчанин уже попадал в райотдел за пьяные выходки. В конце февраля 2013 года Поторокин напился и разбил телевизор, на вызов приехали сотрудники райотдела - Кунц, Бороздин и Гришаев. Они повезли Поторокина в райотдел.

- По дороге Поторокин обвинял Кунца в том, что он причастен к убийству Наташи Матюхиной, которая без вести пропала 2 марта 2010 года. Поторокин говорил Кунцу, что якобы Кунц с кем-то убил Матюхину и увез на автомобиле «Волга» белого цвета в неизвестном направлении. Что на этой «Волге» к Кунцу приезжали его товарищи, а после убийства они закопали или сожгли Матюхину. В ответ Кунц начал бить Поторокина по различным частям тела, говорил: «Заткнись или тебе будет плохо». Угрожал ему физической расправой. Бороздин также нанес Поторокину два удара в голову и говорил обоим успокоиться. Мне сказал, что Поторокин болтает в селе Яркуль о том, что Кунц причастен к убийству Матюхиной, — рассказывал участковый Гришаев следствию.

По его же показаниям, Кунц надел на задержанного наручники и продолжил избивать. Потом потребовал сменить маршрут и, наконец, остановить автомобиль для «воспитательной беседы».

- Кунц и Поторокин вышли из автомобиля, задержанный был в наручниках. Они громко ругались, я видел, как Кунц нанес не менее пяти ударов, от которых Поторокин упал на колени. Бороздин вышел из автомобиля и нанес два удара по голове сверху. Я закричал, чтобы они прекратили его бить, но Кунц ударил Поторокина по голове коленом, от которых задержанный упал в снег на правый бок. Я закричал: «Не надо, давайте доставим его в отдел». На что Кунц приказал мне быстро сесть в машину, а затем — быстро ехать в отдел. Кунц сказал мне, чтобы я никому не рассказывал, неоднократно подходил и угрожал, что у меня будут проблемы, — рассказывал участковый Гришаев в показаниях.

Сестра хватилась пропавшего Поторокина на следующий день, написала заявление о безвестном исчезновении. А в апреле местные жители нашли замерзшее тело ее брата. До позапрошлого года считалось, что он просто замерз.

В августе 23-го следователи допросили Гришаева, эксгумировали тело Поторокина и провели экспертизу. Свидетель заявил об убийстве, а эксперт подтвердил, что смерть была насильственной.

Кунцу и Бороздину предъявили обвинение. А в ноябре 2023 года ключевой свидетель уволился из полиции и, вдруг, отказался от своих прежних слов.

- Первоначальные показания, которые я давал 1 августа 2023 года и в сентябре 2023 года — они неверные, ложные. Я оговорил подсудимых, потому что следователи и сотрудники отдела внутренней безопасности оказывали на меня психическое давление. Я испугался, пил несколько дней, — сказал на суде Гришаев.

Бывший полицейский, правда, затруднился описать, в чем заключалось психологическое давление.

- Допрос не окончен, в показаниях свидетеля имеются существенные противоречия. Суд считает необходимым огласить все протоколы, с видеозаписью допроса необходимо ознакомиться в присутствии Гришаева. Поскольку сегодня Гришаев допрашивается по видеоконференцсвязи, в следующее судебное заседание он будет приглашен реально, — решила судья Новосибирского областного суда Ольга Никулина.

Следующее заседание назначено на 19 февраля.
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убийство

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