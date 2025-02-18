Происшествия 18.02.2025 в 15:27

Мошенник из Перми обманул ребенка в Бурятии

Однако злоумышленника удалось вычислить и задержать
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Текст: Андрей Константинов
Мошенник из Перми обманул ребенка в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Пермской области. Он обвинялся в неправомерном доступе к компьютерной информации, краже и мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, осенью 2023 года молодой человек в ходе переписки в мессенджере получил у ребенка из Улан-Удэ доступ к учетной записи его матери во «Вконтакте» и попросил сообщить смс-коды, поступившие на телефон. После этого он через онлайн-приложение похитил с банковского счета женщины 30 тысяч рублей. Далее, действуя от имени улан-удэнки, парень обманул двух ее знакомых, попросив их занять денег. Таким образом он заполучил еще 25 тысяч рублей.

«Действуя таким же способом, получив доступ к чужой учетной записи в интернет-магазине, виновный приобрел дорогостоящие смартфоны на сумму 520 тысяч рублей и оформил их доставку в пункт выдачи по своему месту жительства», - рассказали в прокуратуре.

Полицейским, к которым обратилась потерпевшая женщина, удалось вычислить злоумышленника. Парня задержали в Пермском крае и конвоировали в Бурятию, где его определили в СИЗО.

В ходе следствия молодой человек полностью компенсировал причиненный ущерб. С учетом этого его приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.
Теги
мошенничество

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