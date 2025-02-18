Мошенник из Перми обманул ребенка в Бурятии

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Пермской области. Он обвинялся в неправомерном доступе к компьютерной информации, краже и мошенничестве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, осенью 2023 года молодой человек в ходе переписки в мессенджере получил у ребенка из Улан-Удэ доступ к учетной записи его матери во «Вконтакте» и попросил сообщить смс-коды, поступившие на телефон. После этого он через онлайн-приложение похитил с банковского счета женщины 30 тысяч рублей. Далее, действуя от имени улан-удэнки, парень обманул двух ее знакомых, попросив их занять денег. Таким образом он заполучил еще 25 тысяч рублей.«Действуя таким же способом, получив доступ к чужой учетной записи в интернет-магазине, виновный приобрел дорогостоящие смартфоны на сумму 520 тысяч рублей и оформил их доставку в пункт выдачи по своему месту жительства», - рассказали в прокуратуре.Полицейским, к которым обратилась потерпевшая женщина, удалось вычислить злоумышленника. Парня задержали в Пермском крае и конвоировали в Бурятию, где его определили в СИЗО.В ходе следствия молодой человек полностью компенсировал причиненный ущерб. С учетом этого его приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.