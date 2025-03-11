Уроженец Бурятии стал очевидцем атаки вражеских беспилотников

Уроженец Бурятии Павел Кузнецов, проживающий в данное время в Москве, стал очевидцем атаки вражеских беспилотников. Они обрушились на столицу страны минувшей ночью.

В результате массированной атаки погиб один человек, также есть раненые. Из-за происшествия пришлось временно отменить рейсы самолетов и приостановить движение поездов через ж/д станцию Домодедово. На данный момент оно уже восстановлено.

Как сообщил «РИА Новости» мэр столицы Сергей Собянин, всего было сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву. В результате падения одного из них, на Домодедовской улице была повреждена кровля дома.

Заиграевцам по видео удалось выйти на связь со своим земляком Павлом Кузнецовым, который на данный момент проживает в Москве.

- Я живу на Домодедовской. Все началось около пяти часов утра. Я в это время вышел на балкон. Вдруг услышал сильнейший взрыв, понял, что бомбят. Самого взрыва не видно было, но звук был очень громкий – завыли сигналки машин. Оказалось, что дрон влетел в стоящий по соседству с нами дом. Сейчас работают экстренные службы, общая атмосфера в городе тревожная, - пишут в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево».

На фото: скриншот во время видеозвонка - Павел показал дом, атакованный БПЛА.