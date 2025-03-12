В Бурятии мастер по ремонту телефонов обокрал свою клиентку

17-летний парень из района Бурятии, подрабатывая мастером по ремонту телефонов применил свои знания явно не в том направлении. Получив в работу неисправный гаджет, он занялся не его ремонтом, а переводом чужих денег на свои счета.

Днем 5 марта от жительницы Кяхтинского района поступило заявление о краже с банковского счета 30 тысяч рублей.

- По словам пострадавшей, 28 февраля её супруг оставил телефон в мастерской по ремонту цифровой техники. 3 марта сотрудники мастерской вернули гаджет, пояснив, что не смогли его отремонтировать из-за отсутствия необходимых запчастей. В тот же день женщина передала телефон в другой сервисный центр. Через два дня она вновь обратилась к мастеру: ей было необходимо срочно включить телефон, чтобы войти в приложение онлайн-банка и внести оплату за детский сад. Включив устройство, женщина обнаружила, что в нем отсутствует сим-карта, а позже выяснила, что нет и 30 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего студента техникума, который подрабатывал в мастерской по ремонту цифровой техники.

- Следователи установили, что молодой человек, получив от супруга заявительницы телефон для ремонта, обнаружил в нем закодированный доступ и графический ключ. В процессе осмотра он нашел в телефоне SIM-карту. Вставив её в свой телефон, он перевел деньги своей знакомой с помощью смс. При этом он попросил её вернуть деньги, но уже на своё имя. В итоге девушка перевела ему 29 тысяч рублей, оставив одну тысячу себе, - добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

Фото: loon.site