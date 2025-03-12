Происшествия 12.03.2025 в 14:15

Под Новосибирском школьники надругались над второклассницей на улице

Издевательства дети сняли на видео
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Текст: КП-Новосибирск
Под Новосибирском школьники надругались над второклассницей на улице
Фото: Светлана Маковеева
В селе под Новосибирском школьники надругались над второклассницей. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

– Факты подтвердились, виновные установлены, – уточнила Надежда Болтенко.

Как рассказали местные жители, издевательства над девочкой сняли на видео, оно быстро разлетелось по чатам.

– В инциденте участвовали дети из параллели вторых классов, все произошло на улице, внутри территории школы. Старшеклассники случайно сняли происходящее, – уточнили местные.

Сельчане активно обсуждают случившееся, запрашивая от школы ответы по поводу принятых мер.

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