Происшествия 12.03.2025 в 14:15
Под Новосибирском школьники надругались над второклассницей на улице
Издевательства дети сняли на видео
Текст: КП-Новосибирск
В селе под Новосибирском школьники надругались над второклассницей. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.
– Факты подтвердились, виновные установлены, – уточнила Надежда Болтенко.
Как рассказали местные жители, издевательства над девочкой сняли на видео, оно быстро разлетелось по чатам.
– В инциденте участвовали дети из параллели вторых классов, все произошло на улице, внутри территории школы. Старшеклассники случайно сняли происходящее, – уточнили местные.
Сельчане активно обсуждают случившееся, запрашивая от школы ответы по поводу принятых мер.
– Факты подтвердились, виновные установлены, – уточнила Надежда Болтенко.
Как рассказали местные жители, издевательства над девочкой сняли на видео, оно быстро разлетелось по чатам.
– В инциденте участвовали дети из параллели вторых классов, все произошло на улице, внутри территории школы. Старшеклассники случайно сняли происходящее, – уточнили местные.
Сельчане активно обсуждают случившееся, запрашивая от школы ответы по поводу принятых мер.