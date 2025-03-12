Происшествия 12.03.2025 в 16:05

«Банный» мошенник обманул 12 жителей Бурятии

Мужчина брал предоплату за строительство бань и вместе с ней исчезал
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Текст: Андрей Константинов
«Банный» мошенник обманул 12 жителей Бурятии
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии сотрудники уголовного розыска МВД и их кабанские коллеги задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, связанных со строительством бань «под ключ». Полицейские уже установили причастность злоумышленника к 12 эпизодам преступлений с общим ущербом около 2,3 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что ранее мужчина, проживающий в Улан-Удэ, действительно, оказывал населению подобные услуги на законных основаниях и получал за них оплату. Впоследствии строительную деятельность он прекратил, а по прошествии нескольких лет решил использовать эту историю в мошеннических целях.

В апреле-мае 2024 года в районных чатах и на популярном сайте молодой человек разместил объявления о строительстве бань, выезжал к потенциальным заказчикам, где составлял договоры купли-продажи лесопиломатериалов и выполнения ремонтно-отделочных работ. А затем забирал предоплату, обещая в течение месяца оказать услугу. Последующее бездействие мужчина объяснял заказчикам ожиданием поставки пиломатериала, некоторое время находясь с ними на связи, а после пропадал.

В итоге жертвами афериста стали жители 6 сельских районов республики и города Улан-Удэ. Они потеряли от 57 тысяч до 1 млн рублей.

«После серии мошенничеств злоумышленник с семьей переехал в Санкт-Петербург, пытаясь таким образом, в том числе, скрыться от правоохранителей. Фигуранта задержали, когда он приехал в Иркутск, откуда планировал направиться в Улан-Удэ по делам. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражу», - рассказали в МВД Бурятии.
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