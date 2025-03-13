Происшествия 13.03.2025 в 09:13

В Бурятии бывший глава района оказался в камере

Михаил Мишурин будет коротать время в СИЗО
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бывший глава района оказался в камере
Фото: скриншот видео
Баргузинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу экс-главу района Михаила Мишурина. Он будет находиться в камере до 10 мая 2025 года.

«Судом были приняты во внимание доводы органа следствия, заслушаны мнение прокурора и позиция стороны защиты. С учетом всех установленных обстоятельств суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства органа следствия», - прокомментировали в пресс-службе Баргузинского райсуда.

Постановление еще не вступило в законную силу и, вероятно, будет обжаловано защитой бывшего главы.

Напомним, Михаила Мишурина задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. Экс-главу подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, будучи главой, Михаил Мишурин заставил подчиненных из бюджета оплачивать услуги ЖКХ за служебную квартиру, в которой он жил. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб в размере 270 тысяч рублей.

Михаил Мишурин был уволен с поста главы Баргузинского района после пьяного ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые полицейские взяли у Михаила Мишурина сразу после аварии.
Теги
превышение полномочий

Все новости

В Бурятии за последние годы узаконили 6 тысяч самоволок
13.03.2025 в 09:42
Мошенники устроили моральный террор 82-летней улан-удэнке
13.03.2025 в 09:41
В Бурятии грузовик сбил пьяного пешехода
13.03.2025 в 09:21
В Бурятии бывший глава района оказался в камере
13.03.2025 в 09:13
Рыбаков в Бурятии предупредили о подстерегающей опасности
13.03.2025 в 09:07
Дом-копилка
13.03.2025 в 09:00
Кредитная история
13.03.2025 в 09:00
Проверка приборов учета
13.03.2025 в 09:00
Жители Бурятии завалили ломбарды золотом
13.03.2025 в 06:00
Евгений Луковников на совещании «Наша Бурятия»: «Такого количества строек Бурятия не видела никогда»
12.03.2025 в 17:35
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
В Бурятии грузовик сбил пьяного пешехода
Наезд произошел ночью на сельской дороге
13.03.2025 в 09:21
Мошенники начали использовать для обмана самозапрет на кредиты
Они звонят от лица сотрудников «Госуслуг» или бюро кредитных историй
12.03.2025 в 17:26
«Банный» мошенник обманул 12 жителей Бурятии
Мужчина брал предоплату за строительство бань и вместе с ней исчезал
12.03.2025 в 16:05
В Бурятии прокуратура не позволила примириться работникам Селенгинского ЦКК
Виновным в происшествии на предприятии вынесли приговор
12.03.2025 в 15:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru