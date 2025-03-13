Происшествия 13.03.2025 в 09:13
В Бурятии бывший глава района оказался в камере
Михаил Мишурин будет коротать время в СИЗО
Текст: Андрей Константинов
Баргузинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу экс-главу района Михаила Мишурина. Он будет находиться в камере до 10 мая 2025 года.
«Судом были приняты во внимание доводы органа следствия, заслушаны мнение прокурора и позиция стороны защиты. С учетом всех установленных обстоятельств суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства органа следствия», - прокомментировали в пресс-службе Баргузинского райсуда.
Постановление еще не вступило в законную силу и, вероятно, будет обжаловано защитой бывшего главы.
Напомним, Михаила Мишурина задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. Экс-главу подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, будучи главой, Михаил Мишурин заставил подчиненных из бюджета оплачивать услуги ЖКХ за служебную квартиру, в которой он жил. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб в размере 270 тысяч рублей.
Михаил Мишурин был уволен с поста главы Баргузинского района после пьяного ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые полицейские взяли у Михаила Мишурина сразу после аварии.
«Судом были приняты во внимание доводы органа следствия, заслушаны мнение прокурора и позиция стороны защиты. С учетом всех установленных обстоятельств суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства органа следствия», - прокомментировали в пресс-службе Баргузинского райсуда.
Постановление еще не вступило в законную силу и, вероятно, будет обжаловано защитой бывшего главы.
Напомним, Михаила Мишурина задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. Экс-главу подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, будучи главой, Михаил Мишурин заставил подчиненных из бюджета оплачивать услуги ЖКХ за служебную квартиру, в которой он жил. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб в размере 270 тысяч рублей.
Михаил Мишурин был уволен с поста главы Баргузинского района после пьяного ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые полицейские взяли у Михаила Мишурина сразу после аварии.