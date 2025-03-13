Происшествия 13.03.2025 в 11:06
В Бурятии крупно обокрали ПВЗ
К двухлетним хищениям оказалась причастна работница пункта выдачи заказов
Текст: Андрей Константинов
В полицию Селенгинского района обратилась представитель пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов с заявлением о хищении 77 товаров. Ущерб составил 297 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии, к преступлению оказалась причастна 33–летняя жительница Гусиноозерска, работая менеджером ПВЗ. С декабря 2022 года по ноябрь 2024 она создавала поддельные аккаунты несуществующих покупателей и через них заказывала понравившиеся вещи. При поступлении заказа на ПВЗ злоумышленница забирала товар, оформляла на него отказ по причине брака или обмена, а обратно на склад отправляла уже пустые коробки. Хищение вскрылось только при инвентаризации.
В отношении женщины возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
Как рассказали в МВД Бурятии, к преступлению оказалась причастна 33–летняя жительница Гусиноозерска, работая менеджером ПВЗ. С декабря 2022 года по ноябрь 2024 она создавала поддельные аккаунты несуществующих покупателей и через них заказывала понравившиеся вещи. При поступлении заказа на ПВЗ злоумышленница забирала товар, оформляла на него отказ по причине брака или обмена, а обратно на склад отправляла уже пустые коробки. Хищение вскрылось только при инвентаризации.
В отношении женщины возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
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