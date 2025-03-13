В Бурятии крупно обокрали ПВЗ

В полицию Селенгинского района обратилась представитель пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов с заявлением о хищении 77 товаров. Ущерб составил 297 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, к преступлению оказалась причастна 33–летняя жительница Гусиноозерска, работая менеджером ПВЗ. С декабря 2022 года по ноябрь 2024 она создавала поддельные аккаунты несуществующих покупателей и через них заказывала понравившиеся вещи. При поступлении заказа на ПВЗ злоумышленница забирала товар, оформляла на него отказ по причине брака или обмена, а обратно на склад отправляла уже пустые коробки. Хищение вскрылось только при инвентаризации.В отношении женщины возбудили уголовное дело, расследование продолжается.