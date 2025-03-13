Удар пистолетом по голове напрочь отбил память жителю Бурятии

Ранее неоднократно судимый житель Улан-Удэ снова был задержан полицией за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине. Последний, получивший по голове пистолетом и перенесший по этому поводу операцию, до сих пор не может вспомнить что с ним произошло на самом деле.

10 марта в отдел полиции брат потерпевшего, который приехав в гости к родственнику увидел нелицеприятную картину – последний спал с разбитой головой в окружении пятен крови по всему дому.

- Пострадавшего заявитель увёз в больницу, где ему был поставлен диагноз очаговая травма головного мозга и проведена операция.

Сотрудники уголовного розыска приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и от сожительницы травмированного выяснили, что накануне тот поругался с ней и выпроводил из дома, а сам, собрав шумную компанию, стал распивать спиртное.

Узнав об этом женщина позвонила подруге, та своему знакомому, и вместе они поехали прекращать затянувшееся застолье и разгонять гостей, однако спровоцировали очередной конфликт с хозяином дома, - рассказывают в полиции.

В результате они пострадали сами, а здоровью последнего был причинен тяжкий вред. Мужчина, приехавший в компании двух женщин, в потасовке нанес владельцу жилища несколько ударов рукояткой пневматического пистолета по голове.

- Сам пострадавший, придя в себя после операции, не смог объяснить полицейским, как получил травмы, и предположил, что в состоянии сильного опьянения упал на веранде. 38-летний подозреваемый и ранее неоднократно судимый мужчина был задержан и отрицать свою вину не стал.

Возбуждено уголовное дело. Собранные материалы переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о заключении его под стражу, - добавили в МВД.

Фото: loon.site