Происшествия 13.03.2025 в 15:54

Водитель фуры в Улан-Удэ не заметил легковушку и столкнулся с ней

ДТП произошло в районе Виадука
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Текст: Елена Кокорина
Водитель фуры в Улан-Удэ не заметил легковушку и столкнулся с ней

Очередное ДТП с большегрузом зафиксировали сегодня в Улан-Удэ. ДТП произошло в районе Виадука на улице Борсоева по вине дальнобойщика.

Видео с места аварии поделились аварийные инспекторы.

- Водитель фуры двигался по средней полосе. При перестроении он совершил ДТП с Тойота Рактис, водитель которой двигался по крайней правой полосе. От столкновения легковушку развернуло, - сообщают в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Заметим, что в последнее время довольно часто водители фур становятся виновниками аварий, которые происходят как в Улан-Удэ, так и в районах Бурятии. В феврале, например, пьяный водитель большегруза задремал за рулем и снес припаркованный у дороги автомобиль. Чуть ранее в Улан-Удэ столкнулись сразу три фуры.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

 

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