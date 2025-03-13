Происшествия 13.03.2025 в 17:10

Аварией на водопроводе в Улан-Удэ занялась прокуратура

За повреждение трубы подрядчика привлекут к ответственности
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Текст: Андрей Константинов
Аварией на водопроводе в Улан-Удэ занялась прокуратура
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ прокуратура начала проверку по факту аварии на водопроводе в центре города, в результате которой без холодной воды остались дома в части Советского и Железнодорожного районов.

«Подготовлены материалы для привлечения руководителя подрядной организации, повредившей магистральный трубопровод, к административной ответственности по статье 7.7 КоАП РФ (повреждение объектов и систем водоснабжения). В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности и полноте принимаемых мер ресурсоснабжающей организацией по устранению аварии и соблюдению прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, водопровод на улице Борсоева повредила подрядная организация «ИнжСтрой-Инновации» в ходе реконструкции напорного коллектора. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады «Водоканала».

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