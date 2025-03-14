Происшествия 14.03.2025 в 07:50
В Улан-Удэ продолжают устранять аварию на водопроводе
Дома остаются без воды, школы перевели на дистант
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ специалисты коммунальных служб всю ночь устраняли последствия аварии на магистральном водопроводе на улице Борсоева, случившейся вчера днем по вине подрядной организации. Работы там продолжаются до сих пор.
– Люди работали всю ночь. Работали, как работники Водоканала, так и инженеры подрядной организации (повредившей водопровод – прим. ред.). Все одной дружной командой работали, - рассказал заместитель председателя Комитета городского хозяйства по ЖКХ Андрей Ронский.
Котлован порядка 120 кубических метров, заполненный водой в результате повреждения трубы, откачали.
– Это заняло достаточно длительное время. Потом обнаружили трещину на трубе, поняли, что может обрушиться свод. И приняли решение все-таки вскрышные работы провести на одной полосе движения. И уже потом, когда освободили от грунта участок трубы, обнаружили, что там значительная деформация в результате сжатия, и решили уже заменить участок трубы. Это более трудоемкий процесс, которым, собственно говоря, всю ночь и занимались, - сообщил чиновник.
Сейчас рабочие приваривают новый участок трубы взамен поврежденного. После этого начнется заполнение трубопровода водой.
«Этот процесс не быстрый, он может занять несколько часов», - отмечают власти.
Пока же множество домов в Советском и Железнодорожном районах города продолжают оставаться без холодной воды. Школы, попавшие под отключение, переведены на дистант. Их список опубликован в телеграм-канале Комитета по образованию. Также не работают детские сады, при этом работа поликлиник не остановлена – к ним организован подвоз воды.
– Люди работали всю ночь. Работали, как работники Водоканала, так и инженеры подрядной организации (повредившей водопровод – прим. ред.). Все одной дружной командой работали, - рассказал заместитель председателя Комитета городского хозяйства по ЖКХ Андрей Ронский.
Котлован порядка 120 кубических метров, заполненный водой в результате повреждения трубы, откачали.
– Это заняло достаточно длительное время. Потом обнаружили трещину на трубе, поняли, что может обрушиться свод. И приняли решение все-таки вскрышные работы провести на одной полосе движения. И уже потом, когда освободили от грунта участок трубы, обнаружили, что там значительная деформация в результате сжатия, и решили уже заменить участок трубы. Это более трудоемкий процесс, которым, собственно говоря, всю ночь и занимались, - сообщил чиновник.
Сейчас рабочие приваривают новый участок трубы взамен поврежденного. После этого начнется заполнение трубопровода водой.
«Этот процесс не быстрый, он может занять несколько часов», - отмечают власти.
Пока же множество домов в Советском и Железнодорожном районах города продолжают оставаться без холодной воды. Школы, попавшие под отключение, переведены на дистант. Их список опубликован в телеграм-канале Комитета по образованию. Также не работают детские сады, при этом работа поликлиник не остановлена – к ним организован подвоз воды.
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